(كوفيد-19).. 3996 إصابة جديدة و 4827 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة، عن تسجيل 3996 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4827 حالة شفاء، و73 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 372 ألفا و 620 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 323 ألفا و 814 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 9ر86 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6136 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 6ر1 في المائة .

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (1348 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (853)، وسوس ماسة (553)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (361)، ومراكش-أسفي (288)، وجهة كلميم واد نون ( 129)، وجهة الشرق (101)، وجهة العيون الساقية الحمراء ( 100)، وجهة درعة تافيلالت ( 90 حالة)، و جهة بني ملال خنيفرة ( 78 حالة)، وجهة فاس-مكناس (71)، وجهة الداخلة وادي الذهب (24 حالة).

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 22 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و 12 بجهة الرباط- سلا-القنيطرة، و8 حالات بجهة الشرق، و7 حالات بجهة سوس-ماسة، و 6 حالات بجهة فاس-مكناس، و4 حالات بكل من جهة طنجة تطوان الحسيمة وكلميم -واد نون وبني ملال-خنيفرة، و3 حالات بجهة مراكش آسفي، وحالتان بجهة درعة تافيلالت، وحالة واحدة بجهة العيون الساقية الحمراء، فيما لم تسجل أي حالة وفاة بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 1026 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 11 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 17 ألف و614 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و665 ألف و981 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 42 ألفا و670 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 97 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 955 حالة، 75 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و519 حالة منها توجد تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

ومع:04/12/2020