(كوفيد-19).. 3999 إصابة جديدة و4118 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 3999 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4118 حالة شفاء، و73 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 331 ألف و527 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 279 الف و276 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 2، 84 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5469 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (1579)، والرباط-سلا-القنيطرة (883)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (369)، ومراكش-أسفي (229)، وكلميم-واد نون (201)، والشرق (199).

كما تم تسجيل 197 حالة بجهة سوس-ماسة، و88 بجهة درعة-تافيلالت، و84 بجهة العيون-الساقية الحمراء، و82 بجهة بني ملال-خنيفرة، و53 بجهة فاس-مكناس، و35 حالة بجهة الداخلة-وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 29 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و8 بحهة الرباط-سلا-القنيطرة، و6 بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و6 بجهة مراكش-اسفي، وواحد بجهة كلميم-واد نون، و7 بجهة الشرق، و3 بجهة سوس-ماسة، وحالة واحدة بجهة درعة-تافيلالت، وحالة واحدة بجهة العيون-الساقية الحمراء، و5 بجهة بني ملال-اخنيفرة، و5 بجهة فاس-مكناس، وحالة واحدة بجهة الداخلة-واد الذهب.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 913 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 11 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 15 ألف و108 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و502 ألف و22، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 46 ألفا و782 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، والمسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 125 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1015 حالة، 94 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فيما يبلغ إجمالي الحالات التي توجد تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي 464 حالة.

ومع:24/11/2020