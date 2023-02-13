كوفيد-19 : 4 إصابات جديدة وأزيد من 6 ملايين و878 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 7 أشخاص، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و878 ألف و283 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و421 ألف و 935 شخصا، مقابل 24 مليون و920 ألف و572 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 60 ألف و 153 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.



وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و 339 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و 981 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وسجلت حالات الإصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جهتي الدار البيضاء سطات (2) والرباط سلا القنيطرة (1) ، وفاس مكناس (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 62 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ومع: 13 فبراير 2023