كوفيد-19 : 40 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و223 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأربعاء، عن تسجيل 40 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 108 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و223 ألفا و630 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و278 ألفا و24 شخصا مقابل 24 مليونا و800 ألف و917 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و164 ألفا و507 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و147 ألفا و911 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (21)، ومراكش آسفي (07)، والرباط سلا القنيطرة (04)، وجهة الشرق (04)، وطنجة تطوان الحسيمة(03)، بينما تم تسجيل حالة واحدة في جهة سوس ماسة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 532 حالة، فيما تم تسجيل حالة خطيرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع مجموع هذه الحالات إلى 14 حالة.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,3 في المائة.

(ومع 20/04/2022)