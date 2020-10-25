(كوفيد-19) .. 4045 إصابة جديدة و3197 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، عن تسجيل 4045 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3197 حالة شفاء، و50 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة المؤكدة بالمملكة إلى 194 ألف و461 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 160 ألف و372، بنسبة تعاف تناهز 5، 82 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3255 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,7 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (2128)، والرباط-سلا-القنيطرة (470)، وجهة الشرق (448)، وسوس-ماسة (200)، ومراكش آسفي (193)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (191)، وبني ملال-خنيفرة (150).

كما تم تسجيل 82 حالة بجهة درعة-تافيلالت، و77 بجهة فاس-مكناس، و48 بجهة العيون-الساقية الحمراء، و39 بجهة كلميم-واد نون، و19 بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، فقد أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 17 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، و9 بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و6 بجهة فاس مكناس، و4 بجهتي مراكش آسفي وبني ملال-احنيفرة، و3 بحهتي الشرق وسوس ماسة، وحالتين بجهة طنجة-الحسيمة-تطوان، وحالة واحدة بكل من جهة درعة تافيلالت وجهة العيون-الساقية الحمراء.

وبحسب النشرة، فقد أصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 5، 535 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1، 11 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 18 ألف و733 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و981 ألف و788 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 30 ألف و834 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة الجديدة المسجلة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 43 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 699 حالة، 42 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب"كوفيد-19" فقد بلغ 4، 30 في المائة.

(ومع 24/10/2020)