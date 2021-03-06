"كوفيد-19".. 407 حالة إصابة جديدة وأزيد من 9ر3 ملايين شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، عن تسجيل 407 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و509 حالات شفاء، و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من التلقيح ثلاثة ملايين و913 ألف و615 شخصا (الجرعة الأولى). وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 578 ألفا و942 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 485 ألف و974 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 471 ألف و919 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 97,1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8676 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (258)، وطنجة تطوان الحسيمة (49)، وجهة الشرق (25)، والرباط سلا القنيطرة (19)، وبني ملال-خنيفرة (12)، ومراكش-آسفي (11)، وسوس- ماسة (11)، والعيون-الساقية الحمراء (9)، والداخلة وادي الذهب (7)، وفاس-مكناس (4)، ودرعة-تافيلالت (2).

وبخصوص الوفيات الثلاث المسجلة، فتتوزع على جهة الدار البيضاء-سطات (حالة واحدة)، وبني ملال خنيفرة (حالة واحدة) ومراكش - آسفي (حالة واحدة).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1336,8 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 5379 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 15 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 357 حالة، 19 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و216 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 11,3 في المائة.

ومع:06/03/2021