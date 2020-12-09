(كوفيد-19).. 4096 إصابة جديدة و3966 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 4096 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3966 حالة شفاء، و57 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 388 ألف و184 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 341 ألف و685 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 88 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6427 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات بـ1620 حالة، والرباط-سلا-القنيطرة (833)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (406)، ومراكش-آسفي (398)، وسوس ماسة (330)، وجهة الشرق (117)، وبني ملال خنيفرة (104)، إلى جانب تسجيل 81 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و75 حالة بجهة فاس مكناس، و64 حالة بدرعة-تلافيلالت، و55 بجهة كلميم واد نون، و13 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 23 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و7 حالات بكل من جهات الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، و5 حالات بجهة سوس-ماسة، وثلاث حالات بجهة بني ملال-خنيفرة، وحالتين بجهة الشرق، وحالة واحدة بكل من جهات طنجة-تطوان-الحسيمة وكلميم-واد نون ودرعة-تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 1069 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 11.3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 15 ألفا و85 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين 734 ألفا و479 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 40 ألفا و72 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 127 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 945 حالة، 82 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و519 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

(ومع 09/12/2020)