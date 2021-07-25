(كوفيد-19).. 4110 إصابة جديدة و1525 حالة شفاء خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، عن تسجيل 4110 إصابة جديدة بكورونا المستجد و1525 حالة شفاء و30 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 11 مليون و748 ألف و418 شخصا، بينما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 9 ملايين و797 ألف و720 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 579 ألف و272 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 543 ألف و603 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 8، 93 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9589، بنسبة فتك قدرها 1،7 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (8)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (6)، ومراكش-آسفي (3)، وفاس-مكناس (3)، وسوس-ماسة (2)، وبني ملال-خنيفرة (2)، والرباط-سلا-القنيطرة (2)، وكلميم-واد ونون (2)، والشؤق (2).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (1360)، ومراكش-آسفي (975)، وسوس-ماسة (679)، ويني ملال-خنيفرة (208)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (153)، والرباط-سلا-القنيطرة (153)، وفاس-مكناس (136)، والشرق (129)، والعيون-الساقية الحمراء (112)، ودرعة-تافيلالت (93)، وكلميم-واد نون (67)، والداخلة-واد الذهب (45).

وبحسب النشرة، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة 26 ألف و80 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 713 حالة منها 23 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) فبلغ 6، 22 في المائة.

ومع:25/07/2021