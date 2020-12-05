(كوفيد-19).. 4118 إصابة جديدة و3879 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، عن تسجيل 4118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3879 حالة شفاء، و48 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 376 ألف و738 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 327 ألف و693 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 87 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6184 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 6ر1 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهة الدار البيضاء-سطات (1788)، والرباط-سلا-القنيطرة (755)، وسوس ماسة (394)، ومراكش-آسفي (304)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (259)، وجهة الشرق (162)، وجهة كلميم واد نون (139 حالة)، فيما تم تسجيل 106 حالة بجهة فاس مكناس، و81 بجهة بني ملال خنيفرة، و58 بجهة العيون الساقية الحمراء، و56 بجهة درعة تافيلالت، و16 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 12 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و9 حالات بكل من الرباط سلا القنيطرة وجهة سوس ماسة، و5 حالات بجهة مراكش آسفي، و3 حالات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وحالتين وفاة بكل من جهات الشرق وكلميم واد نون وفاس مكناس ودرعة تافيلالت، وحالة وفاة بكل من جهة بني ملال خنيفرة وجهة العيون-الساقية الحمراء.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 1037.4 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 11,3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 16 ألف و032 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و682 ألف و013 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 42 ألفا و861 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 90 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 960 حالة، 80 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و530 حالة منها توجد تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

(ومع 05/12/2020)