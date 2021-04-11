"كوفيد-19".. 414 حالة إصابة جديدة و346 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد، عن تسجيل 414 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و346 حالة شفاء، وتسع حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 502 ألف و102 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 488 ألفا و361 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8900 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (248)، والرباط-سلا-القنيطرة (39)، وسوس-ماسة (34)، ومراكش-آسفي (29)، والشرق (21)، والداخلة-وادي الذهب (12)، والعيون-الساقية الحمراء (10).

كما تتوزع حالات الإصابة على كل من جهات طنجة-تطوان-الحسيمة (9)، وفاس-مكناس (7)، ودرعة-تافيلالت (3)، وبني ملال-خنيفرة (2).

أما الوفيات فتتوزع بين 6 حالات بجهة الدار البيضاء-سطات، وحالتين بجهة فاس-مكناس، وحالة وفاة واحدة بجهة الشرق.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1380،7 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1.1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4841 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 32 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 432 حالة، 19 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و218 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 13،7 في المائة.

ومع:10/04/2021