(كوفيد-19) .. 418 إصابة جديدة وأزيد من خمسة ملايين و744 ألف شخص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 418 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و310 حالات شفاء، وست وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح خمسة ملايين و744 ألف و957 شخصا.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح بلغ ثمانية ملايين و869 ألف و486 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 520 ألفا و28 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 507 آلاف و838 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,7 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9160 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء - سطات (205)، ومراكش آسفي (52)، والرباط -سلا -القنيطرة (42)، وسوس ماسة (36)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (24)، ودرعة-تافيلالت (12)، والداخلة-وادي الذهب (10)، وجهة الشرق (10)، والعيون-الساقية الحمراء (9)، وفاس مكناس (7)، وبني ملال-خنيفرة (6)، وكلميم واد نون (5).

أما على مستوى الوفيات، فقد تم تسجيل حالتي وفاة بكل من جهة الدار البيضاء-سطات وجهة سوس ماسة، وحالة واحدة بكل من جهة مراكش آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1429,5 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة 3030 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 34 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 207 حالة، تسع منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و96 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 6,5 في المائة.

ومع:02/06/2021