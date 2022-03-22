كوفيد-19.. 42 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين ملقحا بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الاثنين، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 102 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و47 ألف و482 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و244 ألف و27 شخصا مقابل 24 مليون و777 ألف و395 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و162 ألف و539 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و145 ألفا و955 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (13)، والرباط-سلا-القنيطرة (12)، والشرق (5)، ومراكش-آسفي (4)، وبني ملال-خنيفرة (3)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (2)، والداخلة-واد الذهب (1)، ودرعة-تافيلالت (1)، وفاس-مكناس (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 532 حالة، فيما تم تسجيل أربع حالات خطيرة أو حرجة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 51 حالة.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,97 في المائة.

(ومع 21/03/2022)