"كوفيد-19".. 420 حالة إصابة جديدة وأزيد من 8ر3 ملايين شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة، عن تسجيل 420 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و477 حالات شفاء، و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من التلقيح ثلاثة ملايين و877 ألف و687 شخصا (الجرعة الأولى).

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 499 ألفا و942 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 485 ألف و567 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 471 ألف و410 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 97,1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8673 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (259)، وجهة الشرق (47)، وطنجة تطوان الحسيمة (35)، ومراكش-آسفي (29)، والرباط سلا القنيطرة (24)، وسوس- ماسة (11)، وبني ملال-خنيفرة (4)، والعيون-الساقية الحمراء (4)، وفاس-مكناس (3)، ودرعة-تافيلالت (2)، وكلميم واد نون (2).

وبخصوص الوفيات الأربع المسجلة، فتتوزع على جهة الدار البيضاء-سطات (حالتان)، ومراكش آسفي (حالة واحدة)، وبني ملال خنيفرة (حالة واحدة).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1335,7 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 5484 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 36 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 366 حالة، 19 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و218 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 11,6 في المائة.

(ومع 05/03/2021)