(كوفيد-19).. 4206 إصابة جديدة وأزيد من 10 ملايين شخص لقحوا بالكامل

أعلنت وزارة الصحة، يوم الإثنين، عن تسجيل 4206 إصابة جديدة بكورونا المستجد و 3444 حالة شفاء و52 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 13 مليون و973 ألف و 650 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 10 ملايين و283 ألف و660 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 633 ألف و923 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 569 ألفا و 452 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 89,8 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9885 بنسبة فتك قدرها 1،6 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات مراكش-آسفي (10)، والدار البيضاء-سطات (10)، والرباط-سلا-القنيطرة (7)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (6)، ودرعة-تافيلالت (5)، وسوس-ماسة (4)، وبني ملال-خنيفرة (3)، وكلميم واد نون (3)، وفاس مكناس (2) وجهة العيون-الساقية الحمراء (2).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين مراكش-آسفي (894)، وسوس-ماسة (850)، والدار البيضاء-سطات (706)، والرباط-سلا-القنيطرة (517)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (305)، والشرق (270)، وبني ملال-خنيفرة (251)، وفاس-مكناس (145)، ودرعة-تافيلالت (94)، والداخلة-وادي الذهب (87)، وكلميم-واد نون (60)، والعيون-الساقية الحمراء (27)،

وبحسب النشرة، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة 54 ألف و586 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 1115 حالة منها 41 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) فبلغ 35,3 في المائة.

ومع:02/08/2021