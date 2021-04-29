كوفيد- 19.. 421 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و985 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الخميس ، عن تسجيل 421 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و522 حالة شفاء، و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و985 آلاف و94 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و254 ألفا و879 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 510 آلاف و886 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 497 ألفا و105 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 97,3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9020 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء - سطات (284) والرباط سلا القنيطرة (35)، ومراكش آسفي (25)،وجهة سوس ماسة (20)، و العيون الساقية الحمراء (15) وطنجة تطوان الحسيمة (13) والشرق (12)، والداخلة وادي الذهب (7)، ودرعة تافيلالت (5)، وبني ملال خنيفرة (3) وكلميم واد نون (2). وتتوزع الوفيات على حالتين بالدار البيضاء السطات، وحالة واحدة بكل من الرباط سلا القنيطرة والعيون الساقية الحمراء وكلميم واد نون.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1404,6 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4761 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 42 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 343 حالة، 13 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و194 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 10.9 في المائة.

ومع:29/04/2021