"كوفيد-19".. 431 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و169 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة، عن تسجيل 431 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و681 حالة شفاء، و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من التلقيح أربعة ملايين و169 ألفا و133 شخصا (الجرعة الأولى).

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ المليون و224 ألفا و959 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 488 ألفا و181 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 474 ألفا و938 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8716 حالات، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين جهات الدار البيضاء-سطات (282)، والشرق (30)، والرباط-سلا-القنيطرة (29)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (26)، ومراكش-آسفي (16)، والعيون-الساقية الحمراء (11)، والداخلة-وادي الذهب (10)، وسوس- ماسة (10)، وفاس-مكناس (6)، ودرعة-تافيلالت (5)، وبني ملال-خنيفرة (3)، وكلميم-واد نون (3).

وبخصوص الوفيات الأربع المسجلة، فتتوزع على كل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة (3 حالات)، وجهة درعة-تافيلالت (حالة واحدة).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1342,8 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4527 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 34 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 398 حالة، 21 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و224 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 12,6 في المائة.

ومع:12/03/2021