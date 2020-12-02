(كوفيد-19).. 4346 إصابات جديدة و4044 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 4346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4044 حالة شفاء، و70 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 364 ألفا و190 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 314 ألفا و237 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 3ر86 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5985 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 6ر1 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهة الدار البيضاء-سطات (1314)، والرباط-سلا-القنيطرة (942)، وسوس ماسة (583)، ومراكش-آسفي (420)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (401)، وجهة العيون الساقية الحمراء (178)، وجهة الشرق (124)، وجهة كلميم واد نون (116 حالة)، وجهة فاس-مكناس (84)، وجهة بني ملال خنيفرة (76)، وجهة درعة تافيلالت (73) وجهة الداخلة وادي الذهب (35).

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 11 حالة بكل من جهتي الدار البيضاء-سطات وسوس-ماسة، و10 حالات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و9 حالات بجهة فاس-مكناس، و8 حالات بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، و7 حالات وفاة بجهة الشرق، و5 حالات بجهة مراكش-آسفي، و4 حالات بجهة بني ملال خنيفرة، وحالتين بجهة درعة تافيلالت، وحالة وفاة واحدة بكل من جهات العيون-الساقية الحمراء وكلميم-واد نون والداخلة وادي الذهب.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 1003 إصابات لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 12 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 16 ألف و754 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و631 ألف و695 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 43 ألفا و968 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 135 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 991 حالة، 81 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و520 حالة منها توجد تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

ومع:02/12/2020