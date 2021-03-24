(كوفيد-19).. 439 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و284 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 439 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و507 حالات شفاء، و11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و284 ألفا و60 شخصا.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ مليونين و844 ألف و916 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 492 ألفا و842 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 480 ألف و607 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 97,5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8786 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (324)، وجهتي مراكش آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة (20)، والرباط-سلا-القنيطرة (19)، وجهة الشرق (17)، وسوس-ماسة (14)، وبني ملال-خنيفرة (9)، وجهتي الداخلة-وادي الذهب والعيون-الساقية الحمراء (5)، وجهتي درعة تافيلالت وفاس- مكناس (3).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1355.5 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 3449 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 73 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 418 حالة، 21 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و249 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 13.2 في المائة.

ومع:24/03/2021