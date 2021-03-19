(كوفيد-19).. 444 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و258 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة، عن تسجيل 444 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و507 حالات شفاء، وسبع حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح أربعة ملايين و258 ألفا و813 شخصا.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ مليونين و352 ألفا و348 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 491 ألفا و19 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 478 ألف و386 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,4 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8755 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (285)، والرباط-سلا-القنيطرة (31)، ومراكش-آسفي (24)، وجهة الشرق (24)، والداخلة-وادي الذهب (20)، وسوس-ماسة (17)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (16)، وبني ملال-خنيفرة (10)، ودرعة-تافيلالت (10)، والعيون-الساقية الحمراء (5)، وحالة واحدة بكل من جهتي كلميم واد نون وفاس-مكناس.

وبخصوص حالات الوفاة المسجلة فتتوزع بين جهة الدار البيضاء-سطات (ثلاث حالات)، ومراكش-آسفي، سوس-ماسة، درعة-تافيلالت، وفاس-مكناس (حالة واحدة لكل منها).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1350,5 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 3878 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أربع حالات، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 401 حالة، 25 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و235 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 12,7 في المائة.

(ومع 19/03/2021)