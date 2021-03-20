(كوفيد-19).. 444 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و264 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، عن تسجيل 444 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و484 حالات شفاء، و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و264 ألفا و168 شخصا.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ مليونين و423 ألفا و380 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 491 ألفا و463 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 478 ألف و870 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,4 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8763 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (313)، والرباط-سلا-القنيطرة (32)، وجهة الشرق (26)، وجهة مراكش آسفي (23)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (13)، وسوس-ماسة (12)، والداخلة-وادي الذهب (11)، ودرعة-تافيلالت (6)، والعيون-الساقية الحمراء (4)، وبني ملال-خنيفرة (2)، وفاس-مكناس (2).

وبخصوص حالات الوفاة المسجلة فتتوزع بين جهة الدار البيضاء-سطات (ست حالات)، ومراكش-آسفي (حالة واحدة)، وطنجة تطوان الحسيمة (حالة واحدة).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1351,7 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 3830 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 41 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 406 حالات، 25 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و239 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 12,8 في المائة.

(ومع 20/03/2021)