(كوفيد-19).. 448 حالة إصابة جديدة ومليونان و357 ألف و283 إجمالي المستفيدين من التلقيح

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الجمعة ، عن تسجيل 448 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و835 حالة شفاء، و16 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين من التلقيح مليونان و357 ألف و283 شخصا (الجرعة الأولى).

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4867، مشيرة إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 480 ألف و504 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 463 ألف و271 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96،4 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8540 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (194) والشرق (66)، وطنجة تطوان الحسيمة (64)، والرباط سلا القنيطرة (62)، ومراكش آسفي (19)، وسوس ماسة (16)، وبني ملال خنيفرة (7)، ودرعة تافيلالت (6)، وفاس مكناس (5)، والداخلة وادي الذهب (4)، والعيون الساقية الحمراء (3)، وكلميم واد نون (2).

أما الوفيات، فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (5)، والشرق (4)، والرباط سلا القنيطرة (3) وحالة واحدة بكل من مراكش آسفي، وسوس ماسة، وبني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت. وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1322 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1،2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 8693 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 13 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 424 حالة، 35 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و236 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 13،4 في المائة.

(ومع 19/02/2021)