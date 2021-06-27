(كوفيد-19).. 452 حالة إصابة جديدة و406 حالة شفاء وأربع وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الأحد عن تسجيل 452 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و406 حالة شفاء، وأربع حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 529 ألف و676 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 516 ألف و269 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 5،97 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9277 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (189)، والرباط-سلا-القنيطرة (74)، ومراكش-اسفي (68)، وسوس-ماسة (43)، والعيون-الساقية الحمراء (37)، وفاس-مكناس (15)، والداخلة-واد الذهب (12)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (12)، والشرق (1)، وكلميم-واد نون (1)، ودرعة-تافيلالت (1).

أما بخصوص حالات الوفاة، قسجلت حالتان بجهة الدار الببصاء-سطات، وحالة واحدة بكل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة درعة-تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 7، 1455 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 2، 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 4130 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 21 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 215، ست منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و124 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فمستقر عند 8، 6 في المائة.

ومع 27/06/2021