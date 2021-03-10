"كوفيد-19".. 453 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و80 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الأربعاء ، عن تسجيل 453 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و530 حالة شفاء، و10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من التلقيح أربعة ملايين و80 ألفا و9 أشخاص (الجرعة الأولى).

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 854 ألفا و274 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 487 ألفا و286 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 473 ألفا و738 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,2 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8705 حالات، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين جهات الدار البيضاء-سطات (283)،وطنجة-تطوان-الحسيمة (37)، والشرق (29)، والرباط-سلا-القنيطرة (29)، ومراكش-آسفي (27)، وسوس- ماسة (24)، وبني ملال-خنيفرة (6)، ودرعة-تافيلالت (6)، والداخلة-وادي الذهب (6)، وفاس-مكناس (4)، والعيون-الساقية الحمراء (1)، وكلميم-واد نون (1).

وبخصوص الوفيات العشر المسجلة، فتتوزع على جهة الدار البيضاء-سطات (5 حالات)، وحالتي وفاة بكل من جهة الشرق وجهة سوس-ماسة، وحالة واحدة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1340,3 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4843 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 46 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 406 حالات، 23 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و251 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 13,1 في المائة.

ومع:10/03/2021