كوفيد-19 : 46 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و839 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأربعاء، عن تسجيل 46 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 24 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و839 ألف و179 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و409 آلاف و449 شخصا، مقابل 24 مليون و911 ألف و115 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 53 ألف و65 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و265 ألف و477 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و982 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء -السطات (16) والرباط سلا القنيطرة (15) ومراكش آسفي (6) وفاس مكناس (6)وسوس ماسة (1) وطنجة-تطوان الحسيمة (2) وجهة الشرق (1) .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 214 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالتين.

(ومع 26/10/2022)