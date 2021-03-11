"كوفيد-19".. 464 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و130 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس، عن تسجيل 464 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و519 حالة شفاء، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من التلقيح أربعة ملايين و130 ألفا و606 أشخاص (الجرعة الأولى).

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 972 ألفا و79 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 487 ألفا و750 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 474 ألفا و257 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,2 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8712 حالات، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين جهات الدار البيضاء-سطات (315)، والشرق (50)، ومراكش-آسفي (24)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (19)، وسوس- ماسة (19)، والرباط-سلا-القنيطرة (15)، ودرعة-تافيلالت (6)، والداخلة-وادي الذهب (5)، والعيون-الساقية الحمراء (4)، وفاس-مكناس (3)، وبني ملال-خنيفرة (3)، وكلميم-واد نون (1).

وبخصوص الوفيات السبع المسجلة، فتتوزع على جهة الدار البيضاء-سطات (4 حالات)، وجهة درعة-تافيلالت (حالتا وفاة)، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بجهة مراكش-آسفي.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1341,6 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4781 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 32 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 412 حالات، 25 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و249 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 13 في المائة.

(ومع 11/03/2021)