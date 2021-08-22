(كوفيد-19).. 4661 إصابة جديدة و7641 حالة شفاء خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، عن تسجيل 4661 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و7641 حالة شفاء و115 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد بلغ 17 مليون و288 ألف و54 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 12 مليون و911 ألف و722 شخصا.



ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 810 ألف و949 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 724 ألف و545 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 3، 89 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 11 ألف و792 وفاة بنسبة فتك قدرها 5، 1 في المائة.



وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (30)، والرباط-سلا-القنيطرة (2)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (14)، والشرق (17)، وسوس-ماسة (12)، ومراكش-آسفي (17)، ودرعة-تافيلالت (3)، وبني ملال-خنيفرة (8)، والعيون الساقية الحمراء (1)، وفاس-مكناس (3)، وكلميم-واد نون (8).



وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (970)، والرباط-سلا-القنيطرة (1157)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (354)، وجهة الشرق (623)، وسوس-ماسة (297)، ومراكش-آسفي (392)، ودرعة-تافيلالت (216)، وبني ملال-خنيفرة (188)، والعيون-الساقية الحمراء (72)، وفاس مكناس (207)، والداخلة-وادي الذهب (61)، وكلميم-واد نون (124).



وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 6، 2221 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 7، 12 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 74 ألف و612 حالة.



وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 336، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2467، منها 77 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.



وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) 8، 51 في المائة

(ومع-22/08/2021)