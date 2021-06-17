(كوفيد-19).. 468 حالة إصابة جديدة والملقحون بالكامل يناهزون 7.9 مليون شخص

أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس، عن تسجيل 468 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و390 حالة شفاء، وأربع وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة ،في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد الملقحين بالكامل (الجرعتان الأولى والثانية) بلغ سبعة ملايين و889 ألفا و708 أشخاص، فيما تلقى تسعة ملايين و372 ألفا و198 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 525 ألف و443 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 512 ألفا و487 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9225 حالة .

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (216)، والرباط-سلا-القنيطرة (82)، ومراكش-آسفي (41)، وسوس-ماسة (40)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (25)، وفاس-مكناس (13)، ودرعة-تافيلالت (13)، والعيون-الساقية الحمراء (11)، والشرق (11)، والداخلة-وادي الذهب (9)، وبني ملال-خنيفرة (4)، وكلميم-واد نون (3).

وتم تسجيل حالتي وفاة بجهة بني ملال-خنيفرة وحالة واحدة بكل من جهتي فاس-مكناس والرباط-سلا-القنيطرة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1444.2 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1.3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 3731 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 25 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 187 حالة، أربع منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و92 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

ومع:17/06/2021