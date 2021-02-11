(كوفيد-19).. 471 حالة إصابة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة و855 ألف و318 إجمالي المستفيدين من التلقيح

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الخميس، عن تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و574 حالة شفاء، و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من التلقيح 855 ألفا و318 شخصا.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 477 ألف و160 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 457 ألف و325 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 95,8 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8440 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات والدار البيضاء-سطات (192)، والشرق (68 حالة)، والرباط سلا القنيطرة (59 حالة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (55)، ومراكش آسفي (33)، وسوس-ماسة (22)، والداخلة وادي الذهب (12)، وبني ملال خنيفرة (11)، ودرعة تافيلالت (8)، وفاس مكناس (5)، والعيون-الساقية الحمراء (3)، وكلميم واد نون (3).

أما الوفيات فتتوزع على جهة الدار البيضاء-سطات (3 حالات)، وجهة الشرق بحالة وفاة واحدة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1312,8 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 11 ألفا و395 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 27 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 530 حالة، 44 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و289 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 16,8 في المائة.

(ومع 11/02/2021)