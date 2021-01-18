(كوفيد-19).. 473 إصابة جديدة و761 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الاثنين، عن تسجيل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و761 حالة شفاء، و35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 460 ألفا و144 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 435 ألفا و686 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 94,7 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7977 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات والرباط-سلا-القنيطرة (113 حالة)، الدار البيضاء-سطات (107)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (55)، وفاس-مكناس (51)، وسوس-ماسة (47)، والشرق (42)، ومراكش- آسفي (17)، ودرعة-تافيلالت (10)، وبني ملال-اخنيقرة (10)، وكلميم-واد نون (9)، والعيون-الساقية الحمراء (7)، والداخلة وادي الذهب (5).

أما الوفيات، فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (8 حالات)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (7)، والرباط-سلا-القنيطرة (6)، وسوس-ماسة (5)، والشرق (4)، وفاس-مكناس (2)، ومراكش-آسفي (1)، ودرعة تافيلالت (1)، وكلميم-واد نون (1).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1266,4 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 16 ألف و481 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 25 حالة مؤكدة و31 حالة محتملة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 930 حالة، 67 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و516 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 29,4 في المائة.

(ومع 18/01/2021)