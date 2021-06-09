(كوفيد-19).. 473 حالة إصابة جديدة وحوالي ستة ملايين و457 ألف شخص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 473 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و383 حالة شفاء، و6 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ستة ملايين و457 ألفا و177 شخصا.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح بلغ تسعة ملايين و341 ألفا و497 .

وأضاف المصدر أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 522 ألف وثلاث حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 509 آلاف و660 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,6 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9187 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (273)، والرباط-سلا-القنيطرة (69)، ومراكش-اسفي (34)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (27)، والشرق (17)، والداخلة-وادي الذهب (13)، والعيون-الساقية الحمراء (11)، وفاس-مكناس (10)، وسوس-ماسة (7)، ودرعة-تافيلالت (6)، وبني ملال-اخنيفرة (4)، كلميم-واد النون (2).

أما بخصوص الوفيات، فقد سجلت حالتان بجهة الرباط-سلا -القنيطرة، وحالة واحدة بكل من جهات مراكش-أسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والشرق، وسوس-ماسة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1434,9 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 3156 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 23 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 214 حالة، 8 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و90 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 6,77 في المائة.

(ومع 08/06/2021)