(كوفيد-19).. 479 حالة إصابة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة ومليون و388 ألف و539 إجمالي المستفيدين من التلقيح

أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، عن تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و548 حالة شفاء، و10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين من التلقيح مليون و388 ألف و539 شخصا.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) ، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 478 ألف و135 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 458 ألف و504 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 96 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8460 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (195)، والرباط سلا القنيطرة (100 حالة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (42)، ومراكش آسفي (40)، والشرق (33 حالة)، وسوس-ماسة (23)، وفاس مكناس (14)، والعيون-الساقية الحمراء (9)، والداخلة وادي الذهب (8)، ودرعة تافيلالت (7)، وبني ملال خنيفرة (5)، وكلميم واد نون (3).

أما الوفيات فتتوزع على جهات طنجة-تطوان الحسيمة (4)، والدار البيضاء-سطات (2)، والرباط-سلا-القنيطرة (2)، والشرق (2).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1315،4 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 11 ألفا و171 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 43 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 485 حالة، 37 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و268 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 15,3 في المائة.

ومع:13/02/2021