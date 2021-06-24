(كوفيد-19) .. 484 حالة إصابة جديدة و406 حالات شفاء و11 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة يوم الخميس، عن تسجيل 484 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و406 حالات شفاء، و11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19) 8 ملايين و675 ألف و529 شخصا، وعدد المتلقين للجرعة الأولى تسعة ملايين و756 ألفا و702 شخصا.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 528 ألف و180 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 515 ألف و30 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9265 حالة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (214)، ومراكش-آسفي (70)، والرباط-سلا-القنيطرة (55)، وسوس-ماسة (43)، وطنجة-تطوان-االحسيمة (42)، ،والعيون-الساقية الحمراء (20)، وفاس-مكناس (17)، ودرعة-تافيلالت (8)، والشرق (7)، والداخلة-واد الذهب (4)، وحالتي إصابة بكل من جهة بني ملال خنيفرة وكلميم واد نون.

وبخصوص الوفيات، فقد تم تسجيل 5 حالات وفاة بجهة الدار البيضاء-سطات و4 حالات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وحالة وفاة واحدة بكل من جهة مراكش-آسفي وجهة طنجة-تطوان-االحسيمة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1451,7 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 3885.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 20 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 198 حالة، 7 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و102 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي، فيما بلغ معدل ملء الأسرة 6,3 في المائة.

ومع:24/06/2021