(كوفيد-19).. 487 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و252 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس، عن تسجيل 487 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و574 حالة شفاء، وثلاث حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح أربعة ملايين و252 ألفا و723 شخصا.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ مليونين و246 ألفا و753 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 490 ألفا و575 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 477 ألف و879 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,4 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8748 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (324)، ومراكش-آسفي (46)، والشرق (33)، والرباط-سلا-القنيطرة (26)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (15)، وسوس-ماسة (13)، وبني ملال-خنيفرة (6)، ودرعة-تافيلالت (6)، والعيون-الساقية الحمراء (5)، والداخلة-وادي الذهب (5)، وكلميم واد نون (4) وفاس-مكناس (4).

وبخصوص حالات الوفاة المسجلة فتتوزع بين كل من جهتي الدار البيضاء-سطات (حالتان) ومراكش-آسفي (حالة واحدة).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1349,3 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 3948 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 53 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 420 حالات، 26 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و242 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 13,3 في المائة.

ومع:18/03/2021