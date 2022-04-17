كوفيد-19: 49 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و207 آلاف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم السبت، عن تسجيل 49 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 64 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و207 آلاف و785 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و274 ألفا و832 شخصا مقابل 24 مليونا و798 ألفا و460 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و164 ألفا و345 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و147 ألفا و643 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (27)، والرباط سلا القنيطرة (05)، وطنجة تطوان الحسيمة (05)، وفاس مكناس (4) والشرق (04) ومراكش آسفي (02)، وحالة واحدة في كل من جهة سوس ماسة وجهة درعة تافيلالت.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 640 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,2 في المائة.

ومع 16/04/2022