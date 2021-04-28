كوفيد- 19.. 493 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و914 آلاف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 493 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و552 حالة شفاء، و10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و914 آلاف و145 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و245 ألفا و154 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 510 آلاف و465 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 496 ألفا و583 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9015 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء - سطات (356)، وطنجة تطوان الحسيمة (24)، والرباط سلا القنيطرة (22)، وجهة سوس ماسة (21)، وجهتا العيون الساقية الحمراء والشرق (17) ومراكش آسفي (15)، وجهة الداخلة وادي الذهب (7)، وكلميم واد نون (6)، وجهة بني ملال خنيفرة (5)، وفاس مكناس (حالتان)، وجهة درعة تافيلالت (حالة واحدة).

كما تتوزع الوفيات على عشر حالات سجلت بجهات الدار البيضاء- السطات، وسوس ماسة، والعيون الساقية الحمراء والشرق، ومراكش آسفي.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1403,4 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4867 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 53 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 360 حالة، 15 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و196 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 11.4 في المائة.

(ومع 28/04/2021)