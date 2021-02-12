(كوفيد-19).. 496 حالة إصابة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة ومليون و112 ألف و103 إجمالي المستفيدين من التلقيح

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الجمعة ، عن تسجيل 496 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و631 حالة شفاء، و10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من التلقيح مليون و112 ألف و103 شخصا.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 477 ألف و656 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 457 ألف و956 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8450 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات والدار البيضاء-سطات (214)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (74)، والشرق (63 حالة)، والرباط سلا القنيطرة (38 حالة)، وسوس-ماسة (29)، ومراكش آسفي (28)، ودرعة تافيلالت (15)، والعيون-الساقية الحمراء (10)،والداخلة وادي الذهب (9)، وفاس مكناس (8)، وبني ملال خنيفرة (7)، وكلميم واد نون (1).

أما الوفيات فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (3 وفيات)، ودرعة تافيلالت (3)، وحالة وفاة واحدة بكل من جهات طنجة-تطوان-الحسيمة والشرق وسوس-ماسة وفاس مكناس.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1314,1 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 11 ألفا و125 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 38 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 501 حالة، 32 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و288 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 15,8 في المائة.

ومع:12/02/2021