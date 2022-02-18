كوفيد 19.. 508 إصابات جديدة وأزيد من خمسة ملايين و430 ألف ملقحون بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الجمعة، عن تسجيل 508 إصابات جديدة بفيروس (كوفيد-19)، مقابل تعافي 1333 شخصا، فيما تم تسجيل 15 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 5 ملايين و430 ألفا و895 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و166 ألف و961 شخصا، مقابل 24 مليون و724 ألف و892 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و158 ألفا و145 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام المليون و132 ألف و920 حالة بنسبة تعاف تبلغ 97.7 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا و870 بنسبة فتك تصل إلى 1.4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الشرق (108)، والدار البيضاء-سطات (105)، وطنجة تطوان الحسيمة (59)، والرباط-سلا-القنيطرة (55)، وفاس- مكناس (52)، ومراكش آسفي (37)، وبني ملال-خنيفرة (31)، وسوس-ماسة (23)، والعيون-الساقية الحمراء (18)، ودرعة-تافيلالت (14)، والداخلة-وادي الذهب (3)، وكلميم واد نون (3).

أما الوفيات، فتتوزع بين جهات الرباط -سلا-القنيطرة (6)، والشرق (3)، إلى جانب تسجيل حالة وفاة واحدة بكل من جهات طنجة تطوان الحسيمة وفاس-مكناس ومراكش آسفي وبني ملال-خنيفرة والعيون-الساقية الحمراء ودرعة-تافيلالت.

وبلغ مجموع الحالات النشطة تسعة آلاف و355 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 40 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 363 حالة، 11 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ (كوفيد-19) 6.9 في المائة.

ومع 18/02/2022