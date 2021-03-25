(كوفيد-19).. 511 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و289 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الخميس ، عن تسجيل 511 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و467 حالة شفاء، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و289 ألف و281 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 493 ألف و353 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 481 ألف و74 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8788 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (353)، والرباط-سلا-القنيطرة (50)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (26)، والشرق (22)، ومراكش-اسفي (21)، وسوس-ماسة (17)، والداخلة-وادي الذهب (6)، وفاس-مكناس (5)، والعيون-الساقية الحمراء (4)، وبني ملال-اخنيفرة (3)، ودرعة تافيلالت (2)، وكلميم-واد نون (2).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1357 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 4، 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 3491 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 41 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 412 حالة، 24 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و251 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 13 في المائة.

(ومع 25/03/2021)