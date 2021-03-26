(كوفيد-19).. 514 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و293 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الجمعة ، عن تسجيل 514 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و523 حالة شفاء، و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و293 ألف و544 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 493 ألف و867 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 481 ألف و597 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8793 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (393)، والرباط-سلا-القنيطرة (39)، والشرق (20)، ومراكش-اسفي (16)، وسوس-ماسة (13)، ودرعة-تافيلالت (8)، والداخلة-وادي الذهب (7)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (6)، والعيون-الساقية الحمراء (5)، وبني ملال-اخنيفرة (4)، وفاس-مكناس (3).

أما حالات الوفاة، فسجلت حالتان (2) بجهة الدار البيضاء-سطات، وحالة واحدة بكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة درعة-تافيلالت وجهة وجهة فاس-مكناس.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 3، 1358 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 4، 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 3477 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 93 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 426 حالة، 28 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و239 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 5، 13 في المائة.

ومع:26/03/2021