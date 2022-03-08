كوفيد-19.. 52 إصابة جديدة وأزيد من 5 ملايين و860 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الاثنين، عن تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، مقابل تعافي 418 شخصا، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 5 ملايين و860 ألفا و517 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و215 ألف و 134 شخصا مقابل 24 مليون و759 ألفا و82 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و161 ألفا و698 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و143 ألفا و763 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,5 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 16 ألفا و22 حالة، بنسبة فتك تصل إلى 1,4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط-سلا-القنيطرة (23) والدار البيضاء-سطات (11) وجهة الشرق (6) ومراكش-آسفي (3) وسوس-ماسة (3) ودرعة تافيلالت (2) وطنجة تطوان الحسيمة (2 ) وبني ملال-خنيفرة (1) وكلميم وادنون (1) .

أما الوفيات فتتوزع بين جهات الرباط-سلا-القنيطرة (2) وحالة وفاة واحدة بكل سوس ماسة وبني ملال خنيفرة وكلميم وادنون .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1913 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 12 حالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى120 حالة، 3 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ (كوفيد-19) فقد بلغ 2,3 في المائة.

ومع 07/03/2022