(كوفيد-19).. 520 إصابة جديدة و748 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد، عن تسجيل 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و748 حالة شفاء، و22 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 466 ألف و289 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 442 ألف و441 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 94,9 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8150 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (138)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (89)، والرباط-سلا-القنيطرة (88)، ومراكش- آسفي (56)، والشرق (49)، وسوس-ماسة (47)، وفاس-مكناس (16)، والعيون-الساقية الحمراء (15)، ودرعة-تافيلالت (9)، وبني ملال-خنيفرة (5)، وكلميم-واد نون (5)، والداخلة-وادي الذهب (3).

أما الوفيات، فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (ست حالات)، ومراكش-آسفي (4)، والرباط سلا القنيطرة (3)، كما تم تسجيل حالتي وفاة بجهتي فاس-مكناس ودرعة-تافيلالت، وحالة وفاة واحدة بجهات طنجة-تطوان-الحسيمة والشرق وسوس ماسة والعيون-الساقية الحمراء، وبني ملال-خنيفرة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1283,2 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 15 ألفا و698 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 66 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 767 حالة، 66 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و394 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 24,3 في المائة.

(ومع 24/01/2021)