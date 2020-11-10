(كوفيد-19).. 5214 إصابة جديدة و3946 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 5214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3946 حالة شفاء، و69 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 265 ألف و165 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 216 ألف و851 حالة بنسبة تعاف تبلغ 81,8 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4425 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهة الدار البيضاء-سطات (2381 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (1209)، وطنجة-تطوان الحسيمة (458)، ومراكش-آسفي (220)، وسوس ماسة (206).

كما تم تسجيل 143 حالة بجهة درعة تافيلالت، و139حالة إصابة بجهة الشرق، و133 بجهة بني ملال خنيفرة، و109 حالات بجهة العيون-الساقية الحمراء، و100 حالة بجهة فاس-مكناس، و79 حالة بجهة كلميم-واد نون، و37 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 14 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و13 حالة بجهة الشرق، و12 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و8 حالات بجهة فاس-مكناس، و6 حالات بجهة مراكش-آسفي، و4 حالات بكل من جهات طنجة تطوان الحسيمة وسوس-ماسة وبني ملال خنيفرة، وحالتين بكل من جهتي درعة تافيلالت وكلميم واد نون.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 730,2 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 14,4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 15 ألف و769 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و266 ألف و235، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 43 ألفا و889 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، والمسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 161 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 984 حالة، 76 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فيما يبلغ إجمالي الحالات التي توجد تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي 380 حالة.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب"كوفيد-19"، فقد بلغ 37 في المائة.

ومع:10/11/2020