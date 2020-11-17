(كوفيد-19).. 5415 إصابة جديدة و4235 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 5415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4235 حالة شفاء، و82 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 301 ألف و604 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 247 ألف و594 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 82.1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4932 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (2328)، والرباط-سلا-القنيطرة (945)،وطنجة-تطوان الحسيمة (541)،وجهة الشرق (511)، وسوس-ماسة (373)، ومراكش-آسفي (179).

كما تم تسجيل 126 حالة بجهة فاس-مكناس، و119 بجهة العيون-الساقية الحمراء، و109 بجهة درعة-تافيلالت، و83 بجهة كلميم-واد نون، و77 بجهة بني ملال-خنيفرة، و24 حالة بجهة الداخلة- وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 18 بجهة الدار البيضاء-سطات، و16 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و13 حالة بجهة الشرق، و10 حالات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة،و7 حالات بجهة مراكش- آسفي،و5 حالات بجهة فاس-مكناس، و4 حالات بجهة بني ملال-خنيفرة، و3 حالات بكل من جهة سوس-ماسة ودهة درعة-تافيلالت،وحالتين بجهة كلميم-واد نون، وحالة واحدة بجهة الداخلة-وادي الذهب.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 830,5 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 14,9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 18 ألف و148 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و386 ألف و621، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 49 ألفا و78 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، والمسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 91 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1048 حالة، 95 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فيما يبلغ إجمالي الحالات التي توجد تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي 447 حالة.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب"كوفيد-19"، فقد بلغ 38 في المائة.

(ومع 17/11/2020)