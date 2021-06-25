(كوفيد-19).. 551 حالة إصابة جديدة و507 حالة شفاء وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الجمعة ، عن تسجيل 551 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و507 حالة شفاء، وثلاث حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن 9 ملايين و810 آلاف و963 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية 8 ملايين و794 ألف و393 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 528 ألف و731 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 515 ألف و537 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 5 ،97 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9268 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (238)، والرباط-سلا-القنيطرة (87)، ومراكش-اسفي (73)، وسوس-ماسة (40)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (34)، والعيون-الساقية الحمراء (32)، وفاس-مكناس (21)، والشرق (8)، والداخلة-واد الذهب (7)، وبني ملال-اخنيفرة (5)، ودرعة-تافيلالت (5)، وكلميم-واد نون (1).

أما بخصوص حالات الوفاة، قسجلت حالتان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وحالة واحدة بجهة الدار الدار البيضاء-سطات.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2، 14531 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 5، 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 3926 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 38 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 207 حالة، أربع منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و104 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فمستقر عند 6، 6 في المائة.

ومع:25/06/2021