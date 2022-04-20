كوفيد-19 : 56 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و219 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 56 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 63 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و219 ألفا و39 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و277 ألفا و130 شخصا مقابل 24 مليونا و800 ألف و141 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و164 ألفا و467 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و147 ألفا و803 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (27)، والرباط سلا القنيطرة (10)، ومراكش آسفي (08)، وجهة الشرق (05)، والداخلة وادي الذهب (02)، بينما تم تسجيل حالة واحدة في كل من جهات سوس ماسة، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، وبني ملال خنيفرة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 600 حالة، فيما تم تسجيل 4 حالات خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع مجموع هذه الحالات إلى 13 حالة.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,2 في المائة.

(ومع 19/04/2022)