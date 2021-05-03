كوفيد- 19 .. 56 حالة إصابة جديدة وأزيد من 5 ملايين و 107 آلاف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الإثنين، عن تسجيل 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و209 حالات شفاء، و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 5 ملايين و107 آلاف و128 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و282 ألفا و269 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 511 ألفا و912 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 498 ألفا و624 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,4 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9032 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء - سطات (21)، والعيون الساقية الحمراء (11)، والرباط سلا القنيطرة (8)، وسوس ماسة (5)، والشرق (4)، وطنجة تطوان الحسيمة (3)، ومراكش آسفي (2)، وحالة واحدة بكل فاس مكناس وبني ملال خنيفرة. وتتوزع الوفيات على حالتين بجهة الدار البيضاء السطات، وحالة واحدة بكل من الشرق ومراكش آسفي.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1407,4 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4256 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 10 حالات، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 302 حالة، 20 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و156 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 9,6 في المائة.

ومع:03/05/2021