(كوفيد-19).. 569 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و265 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و543 حالات شفاء، وست وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و265 ألفا و196 شخصا.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ مليونين و593 ألف و204 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 492 ألفا و403 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 480 ألف و100 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8775 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (434)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (28)، والرباط-سلا-القنيطرة (24)، ومراكش آسفي (21)، وبني ملال-خنيفرة (16)، وجهتي الداخلة-وادي الذهب وسوس-ماسة (10)، والعيون-الساقية الحمراء (9)، وجهتي الشرق ودرعة تافيلالت (6)، وفاس- مكناس (4)، ثم جهة كلميم-واد نون (حالة إصابة واحدة). وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1354,3 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,5 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 3528 حالة. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 26 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 411 حالة، 23 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و245 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 13 في المائة.

(ومع 23/03/2021)