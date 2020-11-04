(كوفيد-19).. 5745 إصابة جديدة و3977 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 5745 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3977 حالة شفاء، و82 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 235 ألفا و310 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 193 ألف و886 حالات بنسبة تعاف تبلغ 82.4 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3982 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهة الدار البيضاء-سطات (2478)، والرباط-سلا-القنيطرة (896)، والشرق (781)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (379)،ومراكش-آسفي (290)، وسوس-ماسة (257).

كما تم تسجيل 182 حالة بجهة بني ملال-خنيفرة، و144 حالة إصابة بجهة درعة-تافيلالت، و132 بجهة الداخلة وادي الذهب، و90 إصابة مؤكدة بجهة فاس-مكناس، و66 حالة بجهة كلميم-واد نون، و50 حالة بجهة العيون-الساقية الحمراء.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 26 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و18 حالة بجهة الشرق، و13 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و8 حالات بجهة مراكش-آسفي، وست حالات بجهة بني ملال-خنيفرة، و4 حالات بجهة فاس-مكناس، وثلاث حالات بجهة سوس-ماسة، وحالتين بجهة العيون-الساقية الحمراء، وحالة وفاة واحدة بكل من جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة ودرعة-تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 648 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 15,8 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 15 ألف و766 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و174 ألف و743، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 37 ألف و442 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 76 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 886 حالة، 66 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب"كوفيد-19"، فقد بلغ 38.4 في المائة.

(ومع 04/11/2020)