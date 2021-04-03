كوفيد-19 .. 575 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و348 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم السبت ، عن تسجيل 575 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و569 حالة شفاء، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و348 ألفا و995 شخصا.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 3 ملايين و891 ألفا و875 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 497 ألفا و832 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 484 ألفا و793 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97،4 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8842 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (405)، والرباط-سلا-القنيطرة (62)، ومراكش-آسفي (26)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (17)، والشرق (15)، وسوس-ماسة (13)، ودرعة-تافيلالت (11)، وفاس-مكناس (7)، والداخلة-وادي الذهب (6)، وبني ملال-خنيفرة (5)، والعيون-الساقية الحمراء (5)، وكلميم-واد نون (3).

وتتوزع حالات الوفا بين حالة واحدة بكل من جهة الدار البيضاء-سطات، وجهة الرباط-سلا- القنيطرة، وجهة الشرق وجهة سوس-ماسة وجهة العيون-الساقية الحمراء، وحالتين بجهة مراكش-آسفي.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1369 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1.6 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4197 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 24 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 419 حالة، 29 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و218 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 13،3 في المائة.

ومع:03/04/2021