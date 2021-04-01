كوفيد-19 .. 579 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و329 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الخميس ، عن تسجيل 579 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و348 حالة شفاء، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و329 ألفا و244 شخصا.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 3 ملايين و767 ألفا و210 أشخاص.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 496 ألفا و676 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 483 ألفا و711 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,4 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8825 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (409)،والرباط-سلا-القنيطرة (36)، ومراكش-آسفي (32)،وسوس-ماسة (30)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (27)، والشرق (16)، والداخلة-وادي الذهب(16)، وفاس-مكناس(6)، وبني ملال-خنيفرة (3)، ودرعة-تافيلالت (2)، إلى جانب تسجيل حالة واحدة بكل من العيون-الساقية الحمراء وكلميم-واد نون .

وتتوزع حالات الوفاة بين جهة الدار البيضاء-السطات (5)، وحالة واحدة بكل من جهة مراكش-آسفي وجهة الداخلة-وادي الذهب.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1365.9 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1.6 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4140 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 88 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 439 حالة، 26 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و209 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 13،9 في المائة.

ومع:01/04/2021